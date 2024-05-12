شايبي ثاني أكثر لاعب إفريقي صناعة للفرص في أوروبا

يواصل الدولي الجزائري، فارس شايبي، تقديم عروضه القوية في “البوندسليغا” الألمانية رفقة ناديه آينتراخت فرانكفورت.

وشارك لاعب الخضر، أساسيا أمس، في لقاء الجولة الـ 33 أمام المضيف بوروسيا مونشنغلادباخ، والذي انتهى بهدف لمثله، قبل أن يغادر في الدقيقة 76. متحصلا على تقييم 8/10 من طرف موقع “سوفاسكور” المختص في الإحصاء.

وأفاد ذات الموقع في حسابه على منصة “إكس” بأن شايبي. بعد لقاء أمس السبت، أصبح أصبح ثاني أكثر لاعب إفريقي صناعة للفرص الخطيرة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم بواقع 12.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن الدولي الجزائري، منح 7 تمريرات مفتاحية. وهو أعلى رقم للاعب إفريقي في لقاء واحد في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

مشيرا في المقابل، إلى أن شايبي، أضحى أكثر لاعب من فرانكفورت صناعة للفرص في البوندسليغا هذا الموسم بواقع 48.