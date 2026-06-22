شايبي: “جاهزون لمواجهة الأردن وعازمون على تحقيق الفوز”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الدولي الجزائري، فارس شايبي، جاهزيته وبقية زملائه، لمباراتهم المقبلة في كأس العالم 2026، ضد منتخب الأردن، مبرزا عزمه على تحقيق الفوز.
وصرّح شايبي، في هذا الخصوص: “نحن جاهزون لمباراة الأردن، وإن شاء الله سنُظهر إمكاناتنا”.
كما أضاف: “سنحتاج إلى اللعب بشراسة أكبر، وسنحاول فرض أسلوبنا، فهذا هو الأهم بالنسبة لنا، علينا أن نقدم كل ما نملك من أجل تحقيق الفوز”.
وتابع فارس شايبي: “نحن مصممون على الفوز من أجل الشعب، والوطن، ومن أجل أنفسنا أيضاً، حتى نشعر بمزيد من الارتياح”.
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