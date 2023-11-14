شايبي: “دورة الكاميرون كانت مخيبة وسنذهب لكوت ديفوار للتتويج بالكان”

تحدث الدولي الجزائري، فارس شايبي، عن حظوظ المنتخب الوطني، في كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وفي ردّه على سؤال يخص أهداف الخضر في الـ “كان” قال لاعب فرانكفورت الألماني: “هدفنا في الكان؟ صحيح مررنا ببعض الخيبات (يقصد الفشل في التأهل إلى المونديال والإقصاء المبكر من كان الكاميرون) مثل كل المنتخبات، ولكننا سنذهب إلى كوت ديفوار من أجل التتويج بالكان”.

مضيفا: “حتى ألمانيا تراجعت واقصيت مبكرا بعدما توجت بكأس العالم.. من جهتنا سنلعب مباراة بمباراة وسنذهب إلى كوت ديفوار بهدف واحد، لأننا نملك مجموعة جيدة ومن بين الأفضل في إفريقيا، وإذا لعبنا بطريقتنا سنقدم دورة جيدة”.