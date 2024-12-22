شايبي: “سعدت كثيرا بعودتي للمنتخب الوطني”

عبّر الدولي الجزائري فارس شايبي، عن سعادته الكبيرة في كل مرة يتواجد فيها مع المنتخب الوطني، كما تحدث عن آخر مبارتين للخضر أمام غينيا الاستوائية، وليبيريا.

وصرح شايبي، في حوار خص به الموقع الرسمي لـ”الفاف”: “الجزائري بلدي، وسعدت كثيرا بعودتي لصفوف المنتخب الوطني الذي اعتبره عزيزا جدا على قلبي”.

وقال بخصوص مباراة غينيا الاستوائية: “مباراتانا أمام غينيا الاستوائية كانت جد معقدة، أنا لم أشارك فيها، لكني كنت على دكة البدلاء، وشجعت زملائي”.

وأردف: “العودة بنقطة من غينيا الاستوائية، أمر مهم، خاصة وأن الظروف لم تكن مناسبة للاعب كرة قدم، بالنظر لحالة الملعب الصعبة”.

وتابع فارس شايبي: “في المباراة الثانية أمام منتخب ليبيريا، والتي لعبناها على أرضنا، وأمام جمهورنا كنا أكثر أريحية”.