شايبي :”سعيد بالتأهل إلى الكان والحكم لم يحتسب هدفين صحيحين”

ابدى لاعب الخضر فارس شايبي سعادته الكبيرة اثر قيادة رفقائه للتأهل إلى كأس افريقيا رسميا بعد الإطاحة بمنتخب النيجر.

وقال شايبي في تصريح لـ “النهار” بعد المباراة “الحمد كنت على التأهل إلى كاس إفريقيا، المباراة كانت صعبة أمام فريق صعب من مأموريتنا بالدفاع كثيرا”

كما اضاف النجم الجديد للمنتخب الوطني “سجّلت ثنائية والحكم لم يحسب ذلك، الأمر لا يهم كثيرا بالنسبة لي، أضن أنني لم أكن في تسللن والأكثر أهمية هو التأهل إلى الكان”.

وختم لاعب تولوز الفرنسي “اسمي شايبي، وليس شعيبي، وعن مناداة الجمهور بإسمي هذا أمر أسعدني كثيرا، أشعر أني ألعب رفقة عائلة كروية مع محرز وبن ناصر”.

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