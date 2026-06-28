شايبي: “سعيد من أجل الشعب الجزائري وعلينا التركيز على سويسرا”

أبدى الدولي الجزائري، فارس شايبي، سعادته الكبيرة، بعد إدخالهم الفرحة لقلوب أنصار الخضر، مؤكدا عزمهم على مواصلة التألق ضد سويسرا.

وصرّح شايبي، بعد تعادلهم ضد النمسا، وتأهلهم للدور الـ32 من كأس العالم: “سعيد جدا لتمكننا من جعل الشعب الجزائري فخور بمنتخبه”.

كما أضاف: “صحيح أننا ضمنا التأهل، لكن علينا التركيز حاليا على مباراتنا المقبلة، أين سنواجه سويسرا، بنية الظفر بالتأهل”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب سويسرا، فجر يوم الجمعة المقبل، لحساب الدور الـ32 من كأس العالم 2026 الجارية بأمريكا كندا والمكسيك.