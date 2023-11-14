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الرياضة

شايبي: “سنقدم كل شيء لإسعاد الشعب الجزائري”

بقلم محمد لمين صحراوي
شايبي: “سنقدم كل شيء لإسعاد الشعب الجزائري”
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وعد الدولي الجزائري، ولاعب نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني، فارس شايبي، الجماهير الجزائرية بتقديم أفضل ما لديه، لا لشيء سوى لإسعادهم.

وقال شايبي، خلال المنطقة المختلطة التي برمجت مساء اليوم الثلاثاء، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى: “سأقدم كل شيء.. جاهز لتقديم الأفضل، ليست لاعبا غشاشا وسأقدم دائما أفضل ما لدي”.

وأضاف لاعب تولوز الفرنسي السابق: ” كفريق سنقدم كل شيء من أجل إسعاد الشعب الجزائري، نريد الفوز بمواجهتي الصومال وموزمبيق لدخول غمار تصفيات المونديال بقوة”.

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