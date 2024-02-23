شايبي ضمن التشكيلة المثالية لدوري المؤتمرات

تواجد الدولي الجزائري فارس شايبي، ولاعب نادي إينتراخت فرانكفورت، ضمن التشكيلة المثالية لدور خروج المغلوب لمنافسة دوري المؤتمرات الأوروبية.

وهذا بعد تألقه في موجهتي الذهاب والإياب أمام يونيون سانت جيلواز في دور خروج المغلوب للمنافسة الأوروبية.

وصنف مؤشر الإحصائيات “سوفاسكور”، شايبي ضمن التشكيلة المثالية لهذه المنافسة بتنقيط 8.1. بعد أن بصم اللاعب على تمريرتين حاسمتين وهدف، ذهابا وإيابا أمام يانت جيلواز.

وللإشارة، أُقصي لاعب الخضر شايبي مع فريقه اينتراخت فرانكفورت من المنافسة الأوروبية، بعد أن تعادل ذهابا بهدفين لمثلهما ذهابا، والخسارة إيابا بهدفين مقابل هدف.

كما بصم لاعب الخضر شايبي، على 6 تمريرات حاسمة وهدفين في منافسة دوري المؤتمرات هذا الموسم.