شايبي ضمن التشكيلة المثالية للبوندسليغا

حظي الدولي الجزائري فارس شايبي، لاعب نادي آينترخت فرانكفورت، بالاعتراف نظير مردوده في الجولة الخامسة من البوندسليغا.

وسجل شايبي، تواجده ضمن التشكيلبة المثالية الخاصة بالجولة الخامسة من الدوري الألماني، أين فاز مع ناديه آينترخت فرانكفورت بسداسية كاملة على حساب مونشنغلادباخ.

كما جاء اختيار الدولي الجزائري ضمن هذه التشكيلة المثالية، بعد مساهمته في فوز ناديه، بتسجيله هدف، وتقديمه تمريرتين حاسمتين.

يذكر أن فارس شايبي، كان قد نال علامة 8.5، عن المردود الكبير الذي قدّمه في هذه الجولة الخامسة من الدوري الألماني، بألوان ناديه آينترخت فرانكفورت.