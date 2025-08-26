اختير لاعب “الخضر” ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، فارس شايبي، ضمن تشكيلة الأسبوع في “البوندسليغا”.

وكشف الحساب الرسمي لـ”البوندسليغا” أمس الاثنين. عن تشكيلة الجولة الأولى من الموسم الجديد 2025-2026، والتي عرفت تواجد شايبي، رفقة نجوم الدوري الألماني، في صورة ثنائي بايرن ميونخ هاري كين وزميله الجديد لويس دياز.

وكان شايبي، قد تألق في افتتاح الدوري الألماني. حينما ساهم في الفوز الكبير لنادي آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 4-1 أمام فيردر بريمن. وقدم يومها لاعب “الخضر” أداء مميزا وتمريرة حاسمة.