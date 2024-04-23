شايبي ضمن تشكيلة الأسبوع في “البوندسليغا”

تواجد اللاعب الدولي الجزائري والناشط في صفوف نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، فارس شايبي، ضمن تشكيلة الأسبوع 30 من “البوندسليغا”.

بعد تألق اللاعب الدولي الجزائري شايبي، في مواجهة فرانكفورت أمام أوغسبورغ، الجمعة الماضي، وتمكنه من قيادته فريقه للفوز في هذه المواجهة بثلاثية مقابل هدف وحيد. و تسجيله الهدف الثاني في اللقاء.

وصنف موقع “صوفاسكور” المتخصص في الإحصائيات، شايبي ضمن تشكيلة الأسبوع لـ”البوندسليغا” بعد أن نال تنقيط 8.3 في هذه الجولة.