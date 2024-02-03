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الرياضة

شايبي ضمن قائمة أكثر اللاعبين الحاسمين هذا الموسم

بقلم فيصل زيان بوزيان
شايبي ضمن قائمة أكثر اللاعبين الحاسمين هذا الموسم
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تواجد اللاعب الدولي الجزائري، ونادي إينتراخت فرانكفورت الألماني فارس شايبي، ضمن قائمة أكثر اللاعبين الحاسمين هذا الموسم.

وحسب تقرير لموقع “pop foot” المتخصص في الإحصائيات والأرقام القياسية، عبر منصة “إكس”، فقد جاء لاعب الخضر شايبي، في المركز التاسع، وأول لاعب إفريقي، ضمن أكثر عشرة لاعبين أقل من 21 سنة، مساهمة تهديفيا هذا الموسم برصيد 11 هدف، في الدوريات الخمس الكبرى.

حيث سجل شايبي 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة من أصل 30 مواجهة خاضها اللاعب هذا الموسم.

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