شايبي على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في كأس ألمانيا

أسفرت قرعة الدور 16 من منافسة كأس ألمانيا عن مواجهة من العيار الثقيل التي تجمع الدولي الجزائري فارس شايبي ورفقائه بالقوي لايبزيغ.

وستجري المباراة بملعب “ريدبول أريبنا”، في حين تفادى عمالقة البونسليغا بايرن ميونيخ كذلك، وبايرن ليفركوزن.

ويسعى شايبي ورفقائه للذهاب بعيدا في المنافسىة و حتى التتويج بها، حيث يتواجدون في طريق معبد لصنع المفاجأة.

c </]a> إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption