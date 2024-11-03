إعــــلانات
الرياضة

شايبي على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في كأس ألمانيا

بقلم عزيز طالبي
شايبي على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في كأس ألمانيا
شايبي
  • 193
  • 0

أسفرت قرعة الدور 16 من منافسة كأس ألمانيا عن مواجهة من العيار الثقيل التي تجمع الدولي الجزائري فارس شايبي ورفقائه بالقوي لايبزيغ.

وستجري المباراة بملعب “ريدبول أريبنا”، في حين تفادى عمالقة البونسليغا بايرن ميونيخ كذلك، وبايرن ليفركوزن.

ويسعى شايبي ورفقائه للذهاب بعيدا في المنافسىة و حتى التتويج بها، حيث يتواجدون في طريق معبد لصنع المفاجأة.

cإضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور</]a> إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption

رابط دائم : https://nhar.tv/niO9D
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر