شايبي في البقاع المقدسة لتأدية مناسك العمرة

فضل الدولي الجزائري الناشط في صفوف إنترخت فرانكفورت فارس شايبي، التوجه لتأدية مناسك العمرة بعيدا عن احتفالات رأس السنة الميلادية.

وتوجه فارس شايبي نحو الكعبة المكرمة بعدما استفاد من فترة راحة من قبل إدارة ناديه انتراخت فرانكفورت.

وصنعت زيارة شايبي إلى البقاع المقدسة الحدث، في مواقع التواصل الاجتماعي لدى الجماهير الجزائرية، حيث نال إشادة كبيرة من قبل المتتبعين لمشواره الكروي الرياضي، لمدى تمسكه بتعاليم الدين الحنيف.

وقام شايبي بذات الخطوة، قبل الدخول في التربص المرتقب رفقة المنتخب الوطني الجزائري استعدادا لمباريات كأس امم افريقيا التي ستنطلق في 13 جانفي القادم.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–