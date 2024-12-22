شايبي: “في التربص الأخير خضت نقاشا مهما ومفيدا مع الناخب الوطني”
بقلم كريم تيغرمت
كشف فارس شايبي، الحديث الذي جمعه بالناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، خلال التربص الأخير للمنتخب الوطني.
وقال، شايبي، في هذا الخصوص: “خلال التربص الأخير للمنتخب جمعني حديث مهم للغاية، ومفيد مع الناخب الوطني”.
كما أوضح: “في بداية الموسم كنت أقدم أداءً جيدا ولم يستدعنِ، وكنت أود أن أعرف سبب ذلك، وقمنا بتوضيح هذا الأمر”.
وأردف: “الناخب الوطني قام باستدعائي رغم أنني لا أمر بفترة جيدة مع فريقي، مثلما فعلها سابقا مع عطال، أمر جيد أن نحظى بمدرب يدعمنا في الأوقات الصعبة”.
وتابع فارس شايبي: “أشكر الناخب الوطني على دعمه لي، سعدت كثيرا بعودتي للمنتخب، وهذا هو الأهم بالسنبة لي، وأتمنى أن تسير الأمور على ما يرام مستقبلا”.
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