شايبي في التشكيلة المثالية لدوري المؤتمرات الأوروبي

تواجد الدولي الجزائري، فارس شايبي، ضمن التشكيلة المثالية لذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ونشر مؤشر “سوفاسكور” المختص في الإحصاء، اليوم الجمعة، تشكيلة ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، والتي عرفت تواجد لاعب الخضر، فارس شايبي.

وجاء اختيار شايبي، في التشكيلة المثالية، عقب تألقه أمس الخميس. في التعادل الذي فرضه ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني، على مضيفه سانت جيلواز البلجيكي بثنائية لهدف.

وساهم لاعب الخضر في ثنائية ناديه، بتسجليه هدفا في الدقيقة الـ 3 وصناعة آخر في الدقيقة الـ 10.

كما شهد اللقاء تألق الدولي الآخر، ولاعب سانت جيلواز، محمد أمين عمورة، بتقديمه تمريرة الهدف الأول لناديه البلجيكي في الدقيقة الـ 31.

🌍 | Team of the Week

Our highest-rated XI from eight entertaining first-leg matches of the UEFA Europa Conference League playoff round! 👇

Sturm Graz’s midfielder Tomi Horvat is our #UECL Player of the Week. 💫 pic.twitter.com/NS0ojgGA3k

— Sofascore (@SofascoreINT) February 16, 2024