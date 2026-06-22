شايبي: “لا توجد منتخبات صغيرة في كأس العالم وكل المباريات صعبة”

تحدث الدولي الجزائري، فارس شايبي، عن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب الأردن، ضمن كأس العالم 2026، معتبرا بأنه لا توجد منتخبات صغيرة، وكل المباريات صعبة.

وصرّح شايبي، في المنطقة المختلطة بملعب “سان فرانسيسكو أرينا”: “لا توجد منتخبات صغيرة في كأس العالم، وجميع المباريات صعبة”.

كما أوضح الدولي الجزائري: “نرى أن المنتخبات الكبرى تضيّع نقاط أمام منتخبات أقل منها على الورق”.

وأردف: “لا أعلم إن كانت مباراة الأردن، ستكون حاسمة، فجميع مباريات كأس العالم مهمة، وكل نقطة لها قيمتها”.

وتابع فارس شايبي: “بعد مباراة الأرجنتين، نحن عازمون على خوض هذه المباراة الثانية بكل ما لدينا من أجل الفوز”.