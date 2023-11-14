شايبي: “محرز أسطورة ويستحق التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية”

أكد لاعب الخضر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، فارس شايبي، أحقية زميله في المنتخب رياض محرز، بالتتويج بالكرة الذهبية الخاصة بأفضل لاعب إفريقي لسنة 2023.

ووصف شايبي، في المنطقة المختلطة للمنتخب اليوم الثلاثاء، بسيدي موسى، تحضيرا لمواجهة الصومال هذا الخميس، محرز بـ “الأسطورة” مضيفا: “رياض واحد من أفضل اللاعبين الأفارقة وقدم موسما كبيرا مع ناديه السابق مانشستر سيتي الانجليزي”.

وأضاف شايبي: “لقد توّج بلقب رابطة أبطال أوروبا، وفي كل مرة يشارك فيها يقدم إضافة قوية.. لا يوجد لاعبين أفارقة قاموا بما قام به، وإذا توّج بجائزة أفضل لاعب إفريقيا لا يمكن لأي شخص أن يشكك في أحقيته بذلك”.