شايبي: “مرحلة التصفيات كانت مثالية بالنسبة لنا”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر الدولي الجزائري فارس شايبي، بأن مشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس أمم إفريقيا، كام مثاليا بالنسبة له.
وقال شايبي، في هذا الخصوص، لموقع “الفاف”: “مرحلة التصفيات كانت قريبة من المثالية، بل مثالية بالنسبة لي”.
وأوضح: “ضيعنا نقطتين في غينيا الاستوائية، بسبب الظروف الجد صعبة التي خضنا فيها تلك المبارة، بالنظر لدرجة الحرارة العالية، وأرضية المديان الصعبة”.
وأردف: “كنت على دكة البدلاء، ولاحظت كم كان الأمر صعبا على زملائي، لذا أقول بأن الحصول على نقطة هناك أمر جد ايجابي”
وتابع فارس شايبي: “مرحلة التصفيات كانت ممتازة بالنسبة لنا، ضمنا المركز الأول، وهذا الأمر يسعدنا كثيرا”
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