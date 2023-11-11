شايبي مرشح لجائزة خاصة في دوري المؤتمرات الأوروبي

رُشّح الدولي الجزائري فارس شايبي، نجم نادي انترخت فرانكفورت الألماني، لجائزة خاصة في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكشف الحساب الرسمي لدوري المؤتمر الأوروبي، على منصة “X”، ترشيح شايبي، لجائزة أفضل هدف عن الجولة الأخيرة من هذه المنافسة.

كما ينافس الدولي الجزائري، على هذه الجائزة، ثلاثة لاعبين آخرين، على غرار تايفور بينغول (بيشكتاش)، بواتروسكي (لودوغورتس)، ودافيد صوالي (لوجوبليجان).

يذكر أن فارس شايبي، منح الفوز لناديه انترخت فرانكفورت، بتسجيله هدف رائع، في مباراتهم الأخيرز ضمن منافسة دوري المؤتمرات، أمام فريق هلسنكي.