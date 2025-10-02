شايبي مرشح لجائزة لاعب الشهر في آينتراخت فرانكفورت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر، والتي حملت اسم الدولي الجزائري فارس شايبي، بعد المستويات المميزة التي قدّمها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وسيكون شايبي، في منافسة مباشرة مع زميليه جوناثان بوركاردت وكان أوزان، إذ سيتحدد الفائز عبر تصويت جماهيري تنظمه إدارة النادي.

خلال شهر سبتمبر، شارك شايبي في 5 مباريات، اثنتان منها في مسابقة دوري أبطال أوروبا و3 في الدوري الألماني. قدّم خلالها تمريرة حاسمة في البوندسليغا وأخرى في رابطة الأبطال. إضافة إلى تسجيله هدفاً مهماً.

منذ انطلاق الموسم الكروي، خاض الدولي الجزائري 8 مباريات رسمية في جميع المنافسات بمجموع 691 دقيقة لعب. تمكن خلالها من تقديم 3 تمريرات حاسمة وتسجيل هدف واحد، ما جعله يحجز مكانه بين أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم.