شايبي مطلوب في “البريميرليغ”

رشّحت تقارير صحفية ايطالية صادرة أمس الأحد، لاعب “الخضر” ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، فارس شايبي، للالتحاق بالدوري الانجليزي الممتاز، خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع “توتو ميركاتو وب” أن مسؤولي نادي أستون فيلا. يرغبون في التعاقد مع الدولي الجزائري.

مشيرا إلى أن قيمة صفقة انتقال شايبي، إلى الفريق الانجليزي، قد تصل إلى حوالي 40 مليون أورو.

كما أشاد المصدر ذاته، بتطور مسيرة لاعب “الخضر” الذي أظهر موهبته في الفئات الشبانية لنادي تولوز. قبل أن يتم ترقيته للفريق الأول موسم 2020-2021. حينما كان الفريق ينشط في “الليغ2” الفرنسية، وانتقل في الموسم الموالي إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني.