شايبي: “ملعب تيزي وزو مميز وأتمنى خوض مباريات أخرى فيه”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري فارس شايبي، انبهاره الكبير بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، مؤكدا رغبته في خوض مباريات هناك رفقة الخضر.
وصرح شايبي، لموقع “الفاف” في هذا الخصوص: “لعبت في عدة ملاعب كبيرة لحد الآن، وبالنسبة لي ملعب “تيزي وزو” أكثر من رائع، وكان من الممتع اللعب فيه”.
كما أضاف: “الجماهير أيضا، كانوا رائعين، ونشكرهم كثيرا على الأجواء الحماسية التي صنعوها في تلك المباراة”.
وتابع فارس شايبي: “ملعب تيزي وزو كان مميزا، بالإضافة للأجواء الحماسية التي صنعها الأنصار، وأتمنى أن نخوض مباريات أخرى هناك”.
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