شايبي ممررا حاسما في لقاء فرانكفورت وفرايبوغ

أكد لاعب “الخضر” فارس شايبي، استفاقته الأخيرة، بتمريرة حاسمة جديدة رفقة ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بمناسبة لقاء اليوم السبت أمام فرايبورغ.

وكان فرانكفورت، متأخرا في النتيجة بهدف من دون رد، منذ الدقيقة 27 من اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 34 من “البوندسليغا”، قبل أن يمنح شايبي. برأسية تمريرة هدف التعادل لزميله، أنسجار كناوف، في آخر أنفاس المرحلة الأولى.

للإشارة فإن شايبي، الذي عاد أساسيا للمرة الأولى بعد 3 مشاركات على التوالي بديلا. بصم على التمريرة الحاسمة الثانية على التوالي، بعد الأولى في الجولة الـ 33 أمام سانت باولي.

بينما رفع لاعب “الخضر” مساهماته التهديفية هذا الموسم. إلى 5 مساهمات في 38 مباراة معظمها بديلا، بواقع هدفين و3 تمريرات حاسمة.