شايبي ممرّرا حاسما ويواصل تألقه في الدوري الألماني

قدّم الدولي الجزائري، فارس شايبي، أداءً مميزًا رفقة ناديه إينتراخت فرانكفورت، في مواجهة كولن التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الدوري الألماني.

ودخل شايبي بديلًا في الدقيقة الـ55، ليمنح الإضافة الهجومية لفريقه بشكل واضح. بتمكنه من تقديم تمريرة حاسمة ساهمت في عودة فريقه في النتيجة.

كما برز صانع الألعاب الجزائري بنشاطه الكبير في وسط الميدان، بصناعته خمس فرص للتسجيل، من بينها فرصتان محققتان.

وأظهر شايبي دقة كبيرة في التمرير، إذ نجح في جميع كراته الطويلة الثلاث، إلى جانب مساهمته الدفاعية من خلال تدخلين ناجحين.

وفاز أيضًا بثلاثة صراعات ثنائية من أصل ستة، ليؤكد حضوره القوي طيلة الفترة التي شارك فيها.

ونال شايبي تقييمًا مرتفعًا بلغ 8.6، في تأكيد جديد على مستواه المتصاعد مع الفريق الألماني. ودوره في تشكيلة فرانكفورت خلال الفترة الأخيرة.