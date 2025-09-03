شايبي: “منتخب الجزائر من عمالقة القارة.. وسنعمل على إسعاد جمهورنا”

أبدى فارس شايبي، لاعب المنتخب الجزائري، ونادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، ثقته في قدرة “الخُضر” على تقديم أداء قوي وحسم التأهل لكأس العالم.

وقال اللاعب في المنطقة المختلطة، بملعب حسين آيت أحمد: “حضّرت جيدًا خلال الصيف لتقديم موسم جيد. الآن أمامنا تحدٍّ حاسم أمام بوتسوانا وغينيا، وإن شاء الله سنقوم بما يجب القيام به”.

كما أشاد شايبي بالإمكانات البشرية للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن الجزائر تبقى من كبار القارة: “نملك العديد من المواهب والإمكانيات، وهذا أمر جيد. سنواصل عملنا بكل تركيز من أجل تحقيق هدفنا في التأهل”.

ولم يفوّت شايبي، الفرصة للتنويه بأجواء ملعب تيزي وزو ودور الجمهور في دعم اللاعبين: “ملعب تيزي وزو رائع، والجمهور مذهل. ودائمًا ما كان سندًا لنا. أتمنى أن نحقق الفوز أمام بوتسوانا لإسعادهم”.