شايبي مُرشح لجائزة أفضل لاعب شاب لشهر أفريل في الليغ 1

رشح الحساب الرسمي للدوري الفرنسي “الليغ1” لاعب المنتخب الوطني، ونادي تولوز، لجائزة أفضل لاعب شاب في شهر أفريل المنصرم.

وحسب بيان حساب “الليغ1″، عبر تويتر، اليوم الخميس، فقد تم ترشيح لاعب الخضر شايبي، رفقة كل من لاعبي ناديا ستراسبورغ حبيب ديارا، وكليرمون فوت محمد شام.

وتم وضع رابط للتصويت، عبر الموقع الرسمي للدوري الفرنسي، لغاية يوم السبت المقبل، كآخر أجل للتصويت.

يجدر للإشارة، خاض شايبي مع فريقه خلال شهر أفريل، 4 مواجهات في الليغ 1، مرتين كأساسي ومرتين إحتياطي، وتمكن من تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة.