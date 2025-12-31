شايبي: “نحن الجزائر.. جئنا إلى هنا للفوز بالتاج الإفريقي”

أعرب الدولي الجزائري، فارس شايبي، عن سعادته الكبيرة عقب الفوز المحقق أمام منتخب غينيا الاستوائية بثلاثية نظيفة، في مباراة تألق خلالها وكان من بين أفضل لاعبي اللقاء، مساهمًا في قيادة “الخضر” إلى انتصار جديد في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا.

وقال فارس شايبي في تصريحاته بالمنطقة المختلطة عقب نهاية المباراة: “بصراحة، كنت سيئًا بعض الشيء في المباراة الأولى، أما اليوم فقد قدمت كل ما لدي فوق أرضية الميدان”.

وأضاف لاعب المنتخب الوطني: “احترمنا المنافس كثيرًا ولعبنا المباراة بجدية كبيرة، رغم أن منتخب غينيا الاستوائية لم يكن معنيًا بالتأهل إلى الدور القادم”.

وختم شايبي تصريحاته بالتأكيد على طموحات المنتخب الوطني في المنافسة القارية: “لسنا الأفضل على الورق، لكننا الجزائر وجئنا إلى هنا من أجل الفوز باللقب. قلت ذلك سابقًا وسأكرّره، سنلعب أمام جميع المنتخبات، بداية بالمباراة القادمة أمام الكونغو الديمقراطية. سنرتاح قليلًا ثم نعود بقوة إلى المنافسة”.

ويواصل “محاربو الصحراء” مشوارهم بثقة كبيرة، مدعومين بعزيمة اللاعبين وإصرارهم على الذهاب بعيدًا في كأس أمم إفريقيا.