شايبي: “نحن الجزائر وسنذهب إلى المغرب للتتويج باللقب”

أكد الدولي الجزائري، فارس شايبي، أن الجميع في المنتخب متحمس لبداية مغامرة كأس أمم إفريقيا، والعودة بالتاج القاري من المغرب.

وتنطلق الـ”كان” يوم الأحد القادم، على أن يخوض “الخضر” أولى مبارياتهم في دور المجموعات يوم الأربعاء، بمواجهة منتخب السودان.

وعلى هامش المنطقة المختلطة، اليوم الأربعاء، من سيدي موسى. قبل انطلاق ثالث أيام تحضيرات “الخضر” للـ”كان” استذكر شايبي، المشاركة السابقة التي كانت الأولى بالنسبة له وعرفت خروج المنتخب من الدور الأول.

وقال نجم فرانكفورت الألماني: “مشاركتي الاولى لم تكن ناجحة. وهذا الأمر حز في نفسي كثيرا.. ولهذا رفقة جميع اللاعبين، نحن متحمسون لأن نجعل الكل فخور ونقدم الأفضل في المغرب”.

وفي رده حول أهداف المنتخب في المحفل الافريقي، رد شايبي: “مثلما قلت دائما نحن الجزائر، يعني في كل نسخ كأس أمم إفريقيا سواء نتنقل أو نستقبل نلعب من أجل الفوز.. سنذهب إلى المغرب من أجل التتويج باللقب.”

كما شدد شايبي، على أهمية اللقاء الافتتاحي، مضيف: “تحدثنا فيما بيننا نحن اللاعبون. واتفقنا على أن المباراة الأولى مهمة، بما أنها تدخلنا مباشرة في المنافسة، مثلما حدث في 2019 من أول مباراة كان المنتخب جيدا، وتوج باللقب، ولذلك، سنحاول اظهار جاهزيتنا ونقدم مباراة جيدة”.

وفي المقابل، سُئل شايبي، عن رأيه في مستوى الوافدين الجديدين، بولبينة وبركان، ليرد: “لم يكونا معنا من قبل، ولكن هما هنا الآن.. إنهما لاعبين جيدين نعمل معا منذ ثلاث أيام. نتكلم جميعا نفس اللغة وهي لغة كرة القدم وسعداء بتتواجدهما”.