شايبي: “نحن الجزائر.. وسنُقدم كل شيء للفوز على النمسا”

رفع مهاجم المنتخب الوطني، فارس شايبي، التحدي قبل المواجهة الحاسمة التي تنتظر العناصر الوطنية الأحد القادم، أمام النمسا، في ختام دور مجموعات كأس العالم 2026.

وحصد “الخضر” فجر اليوم 3 نقاط ثمينة، عقب الإطاحة بالأردن، في الجولة الـ 2، ليتساووا مع النمسا التي سقطت لحساب ذات الجولة بنتيجة 2-0 أمام الأرجنتين، في عدد النقاط.

وعليه سيكون صدام الأحد القادم، حاسما للمنتخبان من أجل العبور في وصافة ترتيب المجموعة الـ 10 من مونديال 2026.

وعن لقاء النمسا، قال شايبي: “لا أدري إن كان يمكننا قول إنها مباراة نهائية ولكن هي مباراة على الوصافة”.

وواصل لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، في تصريحات إعلامية بعد الفوز على الأردن بنتيجة 2-1: “نحن الجزائر.. سندخل بثقة وسنقدم كل شيء من أجل الفوز”

وعلى صعيد آخر، كشف شايبي، أنه يحظى بثقة الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش وزملاءه، بعدما شارك أساسيا أمام الأرجنتين والأردن على التوالي، وختم: “لقاء اليوم كان يجب أن نضع فيه قلوبنا.. كنا نريد الفوز وحتى المنافس قدم مباراة قوية”.

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