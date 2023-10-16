شايبي :” نحن محبطون.. لم نستغل فرصنا جيدا أمام مصر”

ابدى الدولي الجزائري فارس شايبي إحباطه بعض الشيء من التعادل المخيب الذي حققه رفقة زملائه في المنتخب أمام منتخب مصر. في تحدي اليوم الذي جرى بالإمارات.

وقال فارس شايبي في تصريح له عقب المباراة “نحن محبطون بعض الشيء لأنه الخصم لعب بـ 10 دقائق و سجل علينا، و نحن لعبنا بـ 11 لاعب، رغم أننا صنعنا عدد من الفرص”.

و أضاف لاعب انتراخت فرانكفورت” عن قريب سنعود إلى التحديات الإفريقية لهذا يجب علينا أنا نكون جاهزين”.

كما ختم “للأسف لم نركز كثيرا على الملعب و على بعض التمريرات، لكن يبقى مجرد درس لنا”.

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