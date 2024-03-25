شايبي :”نسعى لتكوين مجموعة قوية بقيادة بيتكوفيتش”

أكد مهاجم الخضر فارس شايبي أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لقي معالمه و معالم اللاعبين في بتي المنتخب الوطني رغم تعيينه بشكل جديد على رأس العارضة الفنية.

وقال فارس شايبي في تصريحه خلال المنطقة المختلطة، اليوم الإثنين “سنواجه منتخب جنوب إفريقيا الذي يملك لاعبين جيدة، و منتخب قوي في الساحة الإفريقية، سنقدم ما علينا وننتظر ما سيحدث”.

كما أضاف مهاجم فرانكفورب “تدربنا تحت قيادة الناخب الوطني الجديد تقريبا لأسبوع فقط، في كل العالم سيسعون للتعرف بشكل أكبر على لاعبيه، وتجريب عدد كبير من اللاعبين، خاصة وأن منتخبنا يملك الكرة في عدد من الأحيان”.

وأردف شايبي “براهيمي وحجام وحاج موسى ألعب معهم لأول مرة، براهيمي مثلا اعلم أنه في المنتخب لمدة فاقت 10 سنوات لكن هذه المرة العب معه”.

كما ختم ” آمر جميل ما يحدث، الأهم هو أن نكون مجموعة قوية”.