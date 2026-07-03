شايبي: “نشعر بخيبة أمل كبيرة للطريقة التي خرجنا بها من كأس العالم”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري فارس شايبي، خيبة أمله الكبيرة، بعد اقصائهم من بطولة كأس العالم 2026، عقب هزيمتهعم ضد منتخب سويسرا.
وكتب شايبي، عبر حسابه الرسمي على منصة “انستغرام”: “هذه هي نهاية مشوارنا.. نشعر بخيبة أمل كبيرة لطريقة خروجنا من هذه البطولة”.
كما أضاف: “كنا نتمنى أن نمنحكم هذا التأهل، ولكن للأسف، هناك أيام لا تسير فيها الأمور كما نتمنى”.
وختم فارس شايبي، رسالته، مؤكدا: “سنقاتل ونعود، كما هو الحال دائمًا، من أجل الجزائر”.
رابط دائم : https://nhar.tv/l9nOz