شايبي :”نشعر بخيبة أمل ولم نجد معالمنا أمام أنغولا”

أبدى الدولي الجزائري فارس شايبي خيبته الكبيرة اثر فشله ورفقاءه في قيادة الكتيبة الوطنية للفوز أمام منتخب أنغولا.

وقال فارس شايبي لدى تقديمه خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “كما قلت قبل المباراة، لسنا راضيين على النتيجة، أشكر على اختياري أفضل لاعب في المباراة”.

كما أضاف شايبي “سنأخذ النتيجة بعين الاعتبار و سنعمل بشكل أكبر. بصراحة لم نقدم الكثير في الشوط الثاني عكس الشوط الأول. لم نستطيع تقديم المباريات كثيرا”.

وختم مهاجم فرانكفورت “كنا نسعى لتقديم مستويات كبيرة والسيطرة على المباراة، نشعر بخيبة أمل و لم نلقى معالمنا كثيرا”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–