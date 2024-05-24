شايبي و أوكيدجا ضمن قائمة مُميزة للاعبين العرب في الدوريات الخمس الكبرى

تواجد متوسط المنتخب الوطني، فارس شايبي، والحارس الدولي السابق، ألكسندر أوكيدجا، ضمن قائمة مُميزة للاعبين العرب في الدوريات الخمس الكبرى.

بعد تألقهما خلال الموسم المنقضي، مع أنديتهما إنتراخت فرانكفورت في “البوندسليغا”، و ميتز في “الليغ1”.

وحسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”، فقد تواجد الثنائي شايبي وأوكيدجا. ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين عرب محترفين في الدوريات الأوربية الخمس الكبرى من ناحية التنقيط.

حيث تواجد حارس ميتز أوكيدجا في المركز الرابع في القائمة بتنقيط قدره 7,18. ثم يليه مواطنه فارس شايبي خامسا في القائمة بتنقيط 7,13.

كما يعد أوكيدجا ثاني أكثر حارس تصديا للكرات في “الليغ1” بـ129 تصد. و أكثر من قام بتصديات لتسديدات من داخل منطقة الجزاء بـ87 تصد من أصل 34 مباراة.

وفي ذات السياق، يمتلك شايبي رقم مُميز هذا الموسم، إذ يعد ثاني أكثر لاعب إفريقي صناعة للفرص الخطيرة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، بواقع 12 حسب موقع “صوفاسكور”.

بالإضافة لكونه صاحب إحصائية ثاني أكثر لاعب إفريقي صناعة للفرص الخطيرة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم بواقع 12.