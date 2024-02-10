شايبي يبصم على التمريرة الحاسمة رقم 8 هذا الموسم

قدم الدولي الجزائري تمريرة حاسمة، في مواجهة فريقه أينتراخت فرانكفورت أمام بوخوم، اليوم السبت، في إطار الجولة 21 من البوندسليغا الألمانية.

وشارك شايبي أساسي في المواجهة، وقدم تمريرة الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

وبهذه التمريرة الحاسمة، يكون شايبي قد وصل إلى “الأسيست” رقم 08 هذا الموسم، بعد أن بصم مع تولوز في بداية الموسم في “الليغ1” على تمريرة حاسمة في الجولة الأولى أمام نانت.

وبعد إنتقاله الى فرانكفورت بصم شايبي، على 7 تمريرات حاسمة، منها ثلاث في البوندسليغا، و أربع تمريرات حاسمة في دوري المؤتمرات.

كما سجل شايبي هذا الموسم هدفين في كل المنافسات هذا الموسم مع فريقه الألماني.