شايبي يبعث برسالة مشفرة إلى بيتكوفيتش

نشر الدولي الجزائري فارس شايبي إحصائياته التهديفية و تمريراته الحاسمة في كل المسابقات التي لعبها رفقة ناديه انتراخت فرانكفورت.

و وضع فارس شايبي صورته رفقة إحصائياته التي نشرها موقع “سوفاسكور” العالمي، في إشارة واضحة منه إلى الناخب الوطني بيتكوفيتش الذي فضل عدم استدعائه لتربص جوان.

وكان شايبي قد اختير من بين كل اللاعبين أقل من 21 سنة، في الدوريات الخمس الكبرى موسم 2023 و 2024.

كما يعتبر الأكثر صناعة للفرص الخطيرة بواقع 16، و خامس الأكثر منحا للتمريرات المفتاحية “فرص مصنوعة” بواقع 53 تمريرة.