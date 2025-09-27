شايبي يتألق مع فرانكفورت بهدف وتمريرتين حاسمتين

قدّم الدولي الجزائري، فارس شايبي، اليوم السبت، واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم رفقة ناديه آينتراخت فرانكفورت، في مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ.

برسم الجولة الخامسة من “البوندسليغا”، والتي عرفت فوز اينتراخت فرانكفورت، بسداسية مقابل أربعة أهداف.

شايبي، شارك في كامل أطوار اللقاء، و كان وراء كل شيء جميل في الخط الأمامي لفريقه خلال الـ45 دقيقة من الشوط الأول، حيث افتتح تمريراته الحاسمة مبكرًا في الدقيقة 11 حين صنع الهدف الأول لزميله، كوخ.

قبل أن يعود ليوقع على اسمه في سجلات الهدافين بتسجيله الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 39، ثم واصل توهجه بصناعة الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+).

الأرقام التي وقع عليها شايبي تعكس قيمته الفنية الكبيرة: هدف + تمريرتان حاسمتان، 33 لمسة للكرة، 6 تمريرات مفتاحية، 3 فرص محققة مخلوقة، و89% دقة تمرير.

أرقام جعلته ثاني أفضل لاعب في اللقاء بتنقيط 8.5، مباشرة خلف زميله كوخ الذي سجل ثنائية وحاز على علامة 8.8.

هذا التألق يعزز مكانة شايبي كأحد أبرز نجوم فرانكفورت، ويؤكد جاهزيته للمساهمة بقوة في بقية مشوار الفريق محليًا وأوروبيًا.

كما بصم لاعب الخضر، على أول أهدافه هذا الموسم مع ناديه الألماني، و ثالث تمريرة حاسمة، من أصل 6 مواجهات في كل المنافسات.

كما يمنح إشارات إيجابية للناخب الوطني الذي يعوّل كثيرًا على موهبة شايبي لإضافة الحلول الهجومية في الاستحقاقات المقبلة.

