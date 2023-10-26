شايبي يتألق ويقود فرانكفورت للفوز بسداسية في دوري المؤتمر الأوروبي

قاد الدولي الجزائري فارس شايبي فريقه فرانكفورت للفوز بسداسية نظيفة أمام هيلسنكي الفنلندي ، اليوم الخميس، في دوري المؤتمر الأوروبي.

و شارك فارس شايبي في الفوز المبهر، بتقديمه تمريرتين حاسمتين، كما منح 6 تمريرات مفتاحية في المباراة التي شارك فيها إلى غاية الدقيقة 56.

ونال مهاجم الخضر تنقيطا جيدا من قبل الموقع العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات “هوسكورد” 8.8 من 10.

كما وصلت نسبة التمريرات الحاسمة للاعب السابق لنادي تولوز إلى 81 بالمائة.

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