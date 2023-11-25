شايبي يتألق وينال تنقيطا مميزا في لقاء فراكفورت وشتوتغارت

قدم الدولي الجزائري فارس شايبي مباراة في المستوى رفقة ناديه انتراخت فرانكفورت أمام نادي شتوتغارت في دوري البوندسليغا.

كما شارك فارس شايبي أساسيا، وطيلة التسعين دقيقة، أين كان الأفضل من جانب فريقه رغم الهزيمة القاسية أمام الفريق العريق شتوتغارت بثنائية مقابل واحد.

ونال مهاجم الخضر تنقيطا مميزا من قبل الموقع العالمي المتخصص يفي الأرقام و الإحصائيات “سوفاسكور” الذي منحه تنقيطا 6.9 من 10.

وبهذا، يريح اللاعب السابق لتولوز الفرنسي، الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي سيعول عليها كثيرا في قيادة رفقائه للذهاب بعيدا في كأس افريقيا المقبلة التي ستلعب بكوت ديفوار .

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