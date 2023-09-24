شايبي يتعادل رفقة فرانكفورت امام فرايبورغ في البوندسليغا

فشل الدولي الجزائري فارس شايبي في قيادة فريقه انتراخت فرانكفورت الألماني للفوز امام أمام ضيفه فرايبورغ في الدوري الألماني.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي التي جرت ضمن فعاليات الجولة الخامسة من البوندسليغا داخل القواعد بملعب “دوتش بان بارك”.

وقدم شايبي مباراة جيدة على طول الخط، عند مشاركته الأساسية، قبل أن يستبدل في الدقيقة 80 من عم المباراة بزميله في الفريق ناتشو فيري جوليا.

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