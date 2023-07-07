شايبي يتلقى بُشرى سارة من اليويفا

زف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، مفاجأة سارة لنادي تولوز الفرنسي، والذي ينشط في صفوفه الدولي الجزائري فارس شايبي.

ومن المنتظر، أن يشارك لاعب المنتخب الوطني شايبي، في منافسة الأوروبا ليغ، الموسم المقبل لأول مرة في مسيرته، في حال بقائه في صفوف تولوز.

وحسب ماكشفت عنه صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عبر موقعها الرسمي الوم الجمعة، فإن اليويفا أعطى موافقته لنادي تولوز للمشاركة في الأوروبا ليغ الموسم المقبل.

بعد أن كانت مشاركة تولوز في المنافسة الأوروبية محل شك، نظر لأن شركة ريد بيرد الأميركية تمتلك أسهم النادي، بالإضافة لإمتلاكها لنادي ميلان الإيطالي.

وهو الأمر الذي يتنافى مع لوائح وقوانين الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث ترفض مشاركة ناديين أوروبيين في منافسات أوروبية، تعود ملكيتهما لشركة واحدة.

وأوضح المصدر، أن اليويفا وافق على تأهل تولوز الفائز بكأس فرنسا الموسم المنقضي، للأوروبا ليغ الموسم المقبل، بعد المصادفة على التغييرات التي تم إجراؤها على الهيكل التنظيمي لتولوز والتقسيم المقترح مع نادي ميلان.