شايبي يحقق أفضل إحصائياته الدفاعية ضد ليون

تمكن الدولي الجزائري فارس شايبي، أمس الجمعة، من تقديم أفضل مباراة له هذا الموسم على مستوى الجانب الدفاعي هذا الموسم.

وشهدت مواجهة تولوز ضد ليون، برسم الجولة 31 من الدوري الفرنسي، مشاركة لاعب الخضر شايبي، أساسيا لغاية الدقيقة 82 من المباراة.

وقدم شايبي مستويات دفاعية جيدة خلال المواجهة، بإعتراضه لتسديدة واحدة، و3 تشتيتات لكرة الخصم.

وقام شايبي بإفتكاك 3 كرات من الخصم، وتدخل 5 مرات على الكرة، كما فاز بـ5 إلتحامات مع الخصم من أصل 8 خلال المواجهة.