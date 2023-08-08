شايبي يحن إلى أيامه مع الخضر

نشر الدولي الجزائري فارس شايبي صورة له بقميص المنتخب الوطني في إحدى التربصات السابقة، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.

كما وضع فارس شايبي الصورة عندما كان رفقة لاعب الخضر بدر الدين بوعناني، وهو الثنائي الشاب الذي ينتظر منه الكثير في قادم السنوات.

وأجمع المعلّقون على صورته الجميلة في تعليق بـ “مستقبل المنتخب”، ويبدو أن مهاجم تولوز الفرنسي أصبح يحن كثيرا لتربصات الكتيبة الوطنية رغم أنه يعتبر ضمن اخر الوافدين.

وينتظر، أن يكون شايبي ضمن حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي في التربص المقبل. خاصة وأنه يتواجد في جاهزية كبيرة.

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