شايبي يساهم في فوز عريض لفرانكفورت في مستهل دوري الأبطال

قدّم الدولي الجزائري، فارس شايبي، عرضًا مميزًا رفقة ناديه إينتراخت فرانكفورت في مواجهة غالاتاسراي التركي.

في مباراة ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز النادي الألماني، بخماسية مقابل هدف.

وكان لاعب “الخُضر” وراء الهدف الثالث لفريقه بعدما نفذ مخالفة بطريقة ذكية.

المباراة التي احتضنها ملعب دوتش بانك بارك، عرفت بداية قوية من الضيوف الذين افتتحوا باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة. قبل أن يعادل النادي الألماني النتيجة في الدقيقة الـ37.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، سجّل أوزان الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 45+2. ليعزز بعده فارس شايبي تفوق فريقه بمساهمة مباشرة. حيث نفذ مخالفة قوية حولها مدافع غالاتاسراي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 45+4. مانحًا التقدم لفرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الدقيقة الـ66، أضاف المهاجم بوركاردت، الهدف الرابع، بعد هجمة عكسية منظمة. بعدها بأقل من 10 دقائق ، أضاف المهاجم أنسغار كناوف، الهدف الخامس.

هذا الأداء يؤكد المكانة التي بدأ يرسخها شايبي داخل التشكيلة الأساسية لفرانكفورت، خاصة في المباريات القارية. إذ برز بلمساته الفنية وتمريراته الحاسمة، ما يجعله أحد أبرز الوجوه الجزائرية الواعدة في الملاعب الأوروبية.

بانتصاره على غالاتاسراي، خطا فرانكفورت خطوة مهمة في مشوار دوري الأبطال. فيما تنتظر شايبي وفريقه تحديات أصعب في الجولات المقبلة.

