شايبي يسقط بخماسية وغويري يغيب عن فوز مارسيليا

شهدت الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، تباينًا في حضور المحترفين الدوليين الجزائريين.

المهاجم الدولي أمين غويري، غاب عن تشكيلة أولمبيك مارسيليا في اللقاء الذي حسمه فريقه لصالحه برباعية نظيفة أمام أياكس الهولندي، محققًا فوزه الأول في دور المجموعات.

في المقابل، شارك متوسط الميدان الجزائري فارس شايبي أساسيًا مع فريقه أينتراخت فرانكفورت في مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد. غير أن النادي الألماني انهزم بنتيجة ثقيلة (5-1).

وبصم شايبي، على تمريرة مفتاحية في هدف فريقه الوحيد في هذه المواجهة، بطريقة رائعة.

ورغم صعوبة اللقاء، أكمل شايبي المباراة وحصل على تنقيط 6.4، ليكون أحد أبرز العناصر التي حاولت الحد من تفوق النادي الإسباني.