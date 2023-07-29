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الرياضة

شايبي يصاب ويغادر الملعب محملا على الأكتاف

بقلم فيصل زيان بوزيان
شايبي يصاب ويغادر الملعب محملا على الأكتاف
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تلقى لاعب المنتخب الوطني ونادي تولوز الفرنسي، فارس شايبي، إصابة خطيرة على مستوى الكاحل، خلال مشاركته مع فريقه في مواجهة ودية ضد أوساسونا الإسباني.

وشارك لاعب الخضر شايبي، في المواجهة إحتياطيا في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه تولوز، والتي إنتهت بهدفين مقابل واحد.

وشهدت المباراة في الدقائق الأخيرة، تلقي فارس شايبي لإصابة على مستوى الكاحل، بعد تدخل من اللاعب الخصم، والتي تبدو خطيرة نوعا ما حيث غادر على إثرها لاعب الخضر ملعب المباراة محملا على الأكتاف.

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