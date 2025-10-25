شايبي يصل للمساهمة التهديفية الخامسة هذا الموسم

يواصل لاعب “الخضر” فارس شايبي، تقديم عروضه القوية في الموسم الحالي من “البوندسليغا” الالمانية 2025-2026.

وساهم شايبي، في الفوز الرائع لناديه آينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، بثنائية نظيفة على الضيف سانت باولي، ضمن فعاليات الجولة الـ 8 من الدوري الألماني.

ونجح الدولي الجزائري، الذي شارك أساسيا قبل استبداله بحلول الدقيقة الـ 86، في تقديم تمريرة حاسمة في الهدف الثاني لزميله الألماني جوناثان مايكل بوكارد. عند الدقيقة الـ 55. بكرة طويلة من بعد قرابة 35 مترا.

وبهذه التمريرة وصل لاعب تولوز الفرنسي السابق. إلى المساهمة التهديفية رقم 5 في المباراة الـ 7 له هذا الموسم رفقة فرانكفورت، بواقع هدف و4 تمريرات حاسمة.