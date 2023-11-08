شايبي يطير إلى فنلندا رفقة انترخت تحسبا لمباراة دوري المؤتمر الأوروبي

توجه الدولي الجزائري فارس شايبي، اليوم الأربعاء، رفقة بعثة ناديه انترخت فرانكفورت، إلى فنلندا، تحسبا لمباراتهم المقبلة ضمن دوري المؤتمرات.

ونشرت إدارة نادي انترخت فرانكفورت، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو، وصور تنقل بعثة الفريق إلى فنلندا.

وظهر الدولي الجزائري، إلى جانب زملائه في الفريق، ضمن هذه الرحلة، باعتباره قطعة أساسية في مخططات مدربه اوليفر غلاسنر.

يذكر أن فارس شايبي، سيواجه رفقة ناديه انترخت، مضيفهم فريق هلسنكي الفنلندي، غدا الخميس، برسم الجولة الرابعة من دوري المؤتمرات الاوروبي.