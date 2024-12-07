شايبي يعود للتألق رفقة فرانكفورت في “البوندسليغا”

سجل متوسط الميدان الجزائري، فارس شايبي، عودته إلى التشكيلة الأساسية لفريقه أينتراخت فرانكفورت.

وبعد مواجهيتن خاضهما اللاعب الجزائري بديلا، أمام لايبزيغ، هايدنهام، حيث تعود آخر مشاركة لشايبي، مع فريقه منذ تاريخ 28 نوفمبر، بمناسبة مواجهة فريقه أمام ميتلاند الدانماركي في الجولة الخامسة لدور مجموعات “الأوروبا ليغ”.

وخاض شايبي، اليوم السبت، مواجهة أوغسبورغ، برسم الجولة الـ13 من “البوندسليغا” أساسيا ولغاية الدقيقة الـ73 من الشوط الثاني.

وقدم شايبي تمريرة مفتاحية لهدف زميله هيغو إيكيتيكي، في الدقيقة الـ55 من الشوط الثاني، في المواجهة التي إنتهت بالتعادل لهدفين في كل شبكة.

كما قدم لاعب الخضر، 27 تمريرة صحيحة طيلة الدقائق التي خاضها في هذه المواجهة. ونجح في القيام بمراوغين ناجحتين. ونال تنقيطاً 6.5 في هذه المواجهة.

يجدر الإشارة، خاض فارس شايبي، 12 مباراة مع فرانكفورت في “البوندسليغا” منها خمس مناسبات أساسياً، هذا الموسم وبمعدل 549 دقيقة لعب، وتمكن من تسجيل هدف واحد.